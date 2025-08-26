В Магнитогорске дорожника будут судить за хищение из бюджета 2 млн рублей

В Челябинской области следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего представителя ООО «Жилдорстрой» (Магнитогорск), обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы направлены в Ленинский районный суд Магнитогорска, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2024 года в Магнитогорске представитель компании в процессе исполнения муниципального контракта на капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории многопрофильного лицея №1 предоставлял подложные документы об утилизации строительного мусора в завышенном объеме. Таким образом предприниматель похитил более 2,1 млн руб. бюджетных средств, считает следствие.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магнитогорску, которые занимались оперативным сопровождением уголовного дела.

В ходе следствия фигурант в полном объеме возместил причиненный муниципальному учреждению «Управление капитального строительства» Магнитогорска ущерб.