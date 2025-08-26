Автомобильный бренд EXEED укрепляет позиции в премиум сегменте

29 июля был официально опубликован список Fortune Global 500* за 2025 год. Chery Holding Group Co., Ltd.* заняла 233-е место, поднявшись на 152 позиции по сравнению с 2024 годом, став самым быстрорастущим автопроизводителем года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Следующая фотография 1 / 2 Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Фото: ООО фирма «Интерпартнер»

Общий объем экспортируемых автомобилей Chery* превысил 5 млн единиц, сохранив за собой позицию китайского автоэкспортера №1.

EXEED*, являющийся премиальным брендом Chery, продолжает наращивать темпы роста: продажи EXEED в июле выросли на 21% по сравнению с предыдущим месяцем. Уже пять лет подряд EXEED занимает первое место среди китайских автомобильных брендов в премиум-сегменте на международных рынках.

Так, одной из востребованных моделей бренда EXEED остается спортивный кроссовер ТХL. Это внедорожник с полным приводом, который проявляет лучшие ходовые качества как на дорогах, так и на бездорожье.

Интерьер нового EXEED TXL* создан с использованием высококачественной кожи и хромированных элементов. Удобные сиденья с функциями массажа и вентиляции, а также система ароматизации воздуха создают комфортную атмосферу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Следующая фотография 1 / 3 Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Фото: ООО фирма «Интерпартнер» Фото: ООО фирма «Интерпартнер»

Более 20 ассистентов водителя, система кругового обзора 540°, адаптивный круиз, ассистент движения в пробках и автоматическая парковка — ездить за рулем нового EXEED TXL комфортно и безопасно.

Гарантийный срок составляет 7 лет или 200 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее, за исключением отдельных узлов, агрегатов и их частей.

В августе EXEED TXL с максимальной выгодой до 350 тыс. руб. при использовании всех маркетинговых программ.

Готовы увидеть EXEED TХL c динамичным дизайном и новейшими технологиями? Приезжайте в EXEED Центр Интерпартнер по адресу пос. Октябрьский, ул. Полесская, 5а

Тел. +7 3412 63 00 55

*Фортун Глобал 500, Черри Холдинг Групп Ко, ЛТД, Черри, Эксид, ТиЭксЭль

ООО фирма «Интерпартнер»