Минздрав Дагестана контролирует лечение детей после отравления на базе отдыха
Заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Патхула Патхулаев в ночное время проверил качество медицинской помощи детям с кишечной инфекцией в Дербентской центральной городской больнице. Пациенты были доставлены в медучреждение с базы отдыха «Рубас». Об этом информирует пресс-служба регионального Минздрава.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По данным ведомства, текущее состояние юных пациентов не представляет угрозы, они проходят необходимый курс терапии, их самочувствие заметно улучшилось. В ближайшее время дети вернутся домой.
Процесс выздоровления пациентов находится под личным наблюдением главы Министерства здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.