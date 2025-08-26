Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минздрав Дагестана контролирует лечение детей после отравления на базе отдыха

Заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Патхула Патхулаев в ночное время проверил качество медицинской помощи детям с кишечной инфекцией в Дербентской центральной городской больнице. Пациенты были доставлены в медучреждение с базы отдыха «Рубас». Об этом информирует пресс-служба регионального Минздрава.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, текущее состояние юных пациентов не представляет угрозы, они проходят необходимый курс терапии, их самочувствие заметно улучшилось. В ближайшее время дети вернутся домой.

Процесс выздоровления пациентов находится под личным наблюдением главы Министерства здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

