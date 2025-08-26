Песчаная буря повредила аэропорт Финикса в США

В город Финикс в американском штате Аризона пришла песчаная буря. Без электроснабжения остались более 41 тыс. человек, получил повреждения местный международный аэропорт Скай-Харбор, сообщает Yahoo News.

Шторм обрушился на центр Финикса вечером 25 августа по местному времени. По данным Федерального управления гражданской авиации США, из-за непогоды аэропорт на полчаса приостанавливал отправку самолетов. Три рейса были отменены, 104 рейса задержаны, один рейс перенаправили в другой аэропорт.

Представитель аэропорта рассказал сообщил, что в здании были зафиксированы протечки и другие повреждения, общий ущерб пока оценивается. Информации о пострадавших нет.