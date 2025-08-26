Распроданность новостроек Челябинска ниже нормы на 8%

В Челябинске к концу июля в строящемся первичном жилье при готовности к сдаче в 50% распродано 27% квартир. Этот показатель ниже нормы рынка на 8%, отмечают аналитики сервиса «Объектив.рф».

В некоторых городах России показатель средней распроданности также отстает. В Тюмени при строительной готовности в 55% реализовали 34% квартир (-5% от нормы). В Новосибирске показатель сбыта такой же, но из-за готовности жилья в 53% он отстает от необходимого на 3%. В Перми и Екатеринбурге, наоборот, распроданность оказалась выше нормы на 1%.

К моменту ввода в эксплуатацию здания, как отмечают аналитики платформы, девелоперу требуется реализовать минимум 70% квартир. Если результат отличается, ставится под сомнение маржинальность проекта, особенно учитывая частоту строительства с привлечением кредитов. Эксперты отдельно подчеркивают, что показатель распроданности изменили из-за низких продаж на первичном рынке — год назад ориентиром для нормы служили 80-85% реализации квартир.

Виталина Ярховска