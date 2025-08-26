В Московском районе Казани к отопительному сезону готовы только 13 из 646 домов

Московский район Казани показал худший результат по готовности к отопительному сезону — из 646 домов с центральным отоплением паспорта готовности получили только 13. Об этом сообщает пресс-служба Жилинспекции Татарстана.

В Московском районе Казани к отопительному сезону готовы только 13 домов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по Казани паспорта готовности получили 2970 многоквартирных домов — чуть больше половины жилого фонда города. Лучшие результаты показали Ново-Савиновский район (75,54% готовых домов) и Советский район (75,27%).

По республике паспорта готовности получили 8873 дома. Среди районов-аутсайдеров по домам с центральным отоплением — Альметьевский (готовы 27 из 836 домов), Буинский (2 из 77), Зеленодольский (14 из 711) и Лениногорский (45 из 354). В Буинском районе также ни один дом с индивидуальным отоплением не получил паспорт готовности из 112 многоквартирных домов.

В ведомстве отметили, что до начала отопительного сезона у жилищников остается три недели.

