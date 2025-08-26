Троих саратовских подростков заключили под стражу по делу о совершении теракта

В Саратовской области заключили под стражу троих несовершеннолетних, подозреваемых в совершении теракта в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Как выяснило следствие, в этом месяце 15-летнему жителю Энгельса в мессенджере предложили совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за деньги. Он ответил согласием, а также убедил двоих своих 16-летних друзей сделать это вместе с ним.

В итоге несовершеннолетние фигуранты подожгли два релейных шкафа и один всепогодный шкаф на перегоне станций Анисовка — Сазанка, принадлежащие ОАО «РЖД». Один из них запечатлел совершение преступления на камеру телефона и отправил видео куратору.

Сотрудники ФСБ России, УФСБ по Саратовской области и Приволжского ЛУ МВД России на транспорте установили личности этих подростков. По ходатайству следствия суд постановил заключить их под стражу. Силовое ведомство выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов