Житель Самары предстанет перед судом за ложное сообщение об угрозе разрушения моста

В суд направили уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Самары. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в феврале в полицию поступило сообщение от анонимного заявителя об угрозе разрушения моста, расположенного в Сызрани. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, ближайшие патрульные экипажи полиции и другие экстренные службы. Полицейские проверили объект и прилегающую территорию. Предметы, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан, обнаружены не были.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность заявителя. Выяснилось, что звонок поступил из Самары от ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за нанесение побоев и высказывание угроз убийством жителя Самары 1967 года рождения. Мужчину задержали, у него изъяли телефон, с которого он сообщил об угрозе разрушения. Вину свою признал, в содеянном раскаялся.

Руфия Кутляева