«Париж ссорится сразу с двумя союзниками»

Чарльза Кушнера, американского посла во Франции и родственника Дональда Трампа, вызвали в МИД из-за критики в адрес Эмманюэля Макрона. Поводом стало письмо дипломата, в котором он упрекает французские власти в недостаточном противостоянии антисемитизму. В Париже эти обвинения посчитали «неприемлемыми и абсолютно недопустимыми». А незадолго до этого в МИД Франции вызывали посла Италии из-за слов вице-премьера Маттео Сальвини. Тот раскритиковал Макрона за поддержку идеи отправки европейских войск на Украину. Как считает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, между странами G7 намечается серьезный раскол и по украинскому, и по арабо-израильскому вопросу.

В последние дни одна из ключевых стран Евросоюза — Франция — оказалась вовлечена сразу в два дипломатических скандала. Причем в обоих случаях оппонентами Парижа стали другие участники G7 — Италия и США. В недавнем прошлом это объединение казалось символом единства «коллективного Запада», но, похоже, времена изменились. И если раньше разногласия между членами «семерки» старались уладить кулуарно, без лишнего шума, то сейчас они все чаще выплескиваются в публичную сферу.

Первый скандал вспыхнул в отношениях между Парижем и Римом. Посол Италии была вызвана во французский МИД, где ей заявили протест в связи с высказываниями вице-премьера правительства Маттео Сальвини. Комментируя бескомпромиссную позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине, Сальвини предложил ему «надеть каску, взять винтовку и отправиться воевать», а до этого вообще назвал главу Пятой республики «сумасшедшим». Надо сказать, что в отношениях Франции и Италии трения в последнее время возникают часто: Макрон и итальянский премьер Джорджа Мелони — политические антагонисты по многим вопросам, так что большой сенсацией очередная ссора не стала, в отличие от второго дипломатического скандала, который многих застал врасплох. В его центре оказалась не Италия (страна, сопоставимая с Францией по весу и влиянию), а Соединенные Штаты Дональда Трампа, с которыми большинство мировых лидеров стараются публично не выяснять отношения, опасаясь возможной реакции непредсказуемого, импульсивного и обидчивого хозяина Белого дома. Но на сей раз страсти разыгрались не на шутку.

Началось все с открытого письма президенту Макрону, которое опубликовал в газете The Wall Street Journal посол США в Париже Чарльз Кушнер. Дипломат фактически обвинил французские власти в том, что они своей политикой способствуют росту антисемитизма. Письмо было приурочено к 25 августа, годовщине освобождения Парижа от немцев в 1944 году. Назвав эту дату знаковой в том числе и для французских евреев, жертв холокоста, Кушнер посетовал, что сегодня в стране происходит всплеск антисемитских акций. Одной из причин этого он назвал действия французских властей, в том числе планы президента Макрона официально признать в сентябре государство Палестина. Для Парижа это было уже слишком, и Кушнер вслед за своей итальянской коллегой был тоже вызван на набережную Орсе, где располагается французское внешнеполитическое ведомство.

Здесь, впрочем, надо упомянуть два весьма неприятных для Парижа обстоятельства. Во-первых, посол Кушнер — не просто рядовой представитель команды Трампа, он член семьи президента. Его сын Джаред женат на дочери Трампа Иванке, которая под его влиянием даже приняла иудаизм. А во-вторых, из всех американских президентов Трамп занимает, пожалуй, наиболее произраильскую позицию. Он эмоционально вовлечен в ближневосточный конфликт, и для него еврейская, антисемитская тема глубоко личная и чувствительная.

Так что реакция Парижа на письмо Кушнера и вызов на ковер родственника президента могут иметь самые печальные последствия для взаимоотношений Трампа и Макрона, и без того отнюдь не безоблачных.

И, наконец, вишенка на торте. В своем заявлении по мотивам письма Кушнера французский МИД обвинил его в нарушении Венской конвенции, запрещающей иностранным дипломатам вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. На это последовала неожиданная реакция из Киева от находящегося под российскими санкциями Максима Бужанского, депутата парламента от правящей партии «Слуга народа». «Прекрасно, а чем тогда считать бесконечные заявления и твиты послов "семерки", что Верховная рада должна принять вот этот закон, а этот не принимать, вот эти поправки подтвердить, а эти отклонить, вот этого назначить, а того уволить?»,— задает риторические вопросы в своих соцсетях украинский политик. Вот только нет уверенности, что это мнение услышат в Париже.

