В Шадринске запретят продажу алкоголя в День города

В День города в Шадринске ограничат продажу алкоголя. 31 августа спиртные напитки нельзя будет купить на праздничных площадках, в магазинах, а также на вынос в кафе и ресторанах. Соответствующее постановление подписано руководством муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

В выходные День города также пройдет в Кургане. В региональном центре запрет на продажу алкоголя вводится 30 августа с 8 до 23 часов.