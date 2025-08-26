Главе СКР доложат о расследовании ненадлежащей помощи при родах в Башкирии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления по Башкирии Владимира Архангельского повторный доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи 23-летней жительнице Уфы.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: пресс-служба президента РФ
В Информационный центр СКР обратилась уфимка, которую в марте 2024 года госпитализировали в перинатальный центр для принятия родов. По ее словам, из-за якобы допущенных нарушений со стороны медперсонала ее ребенок получил травмы и длительное время находился в реанимации. Ребенок до сих пор нуждается в реабилитационном лечении. Уфимка опасается, что виновных не привлекут к уголовной ответственности.
В республиканском управлении СКР по данному факту расследуется уголовное дело, по которому Александр Бастрыкин в сентябре 2024 года уже поручал представить доклад.