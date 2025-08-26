Депутату Владимиру Плотникову вручили медаль «За гражданское мужество» за помощь фронту

Сегодня на пленарном заседании Пермской думы депутату Владимиру Плотникову по поручению командующего 58-й армией Вооруженных сил РФ вручили медаль «За гражданское мужество». Медаль думцу вручил заместитель командира добровольческого отряда «Барс-3» по военно-политической работе Дмитрий Беловецкий, прибывший на заседание думы с передовой Запорожского фронта (направление «Днепр»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Плотников.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Владимир Плотников.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Владимир Плотников на благо фронта не просто работает, а живет. Не говоря о финансовой поддержке, я имею в виду просто человеческую поддержку. Он общается с бойцами, с руководством. По поручению командующего 58-й армией, в которую структурно входит наш батальон, я имею честь наградить его медалью «За гражданское мужество» и одновременно благодарностями командующего армией»,— объявил Дмитрий Беловецкий.