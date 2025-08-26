Рестораторы за одним столом

Популярность гастрокортов и фуд-холлов в регионах Сибири растет. Такой формат заведений общественного питания предлагает посетителям под одной крышей разные концепции, широкий выбор меню и культурное пространство. По данным исследования NF Group, в 2024 году в целом по стране открылось 28 новых объектов, в том числе в Томской области и Красноярском крае. В 2025 году ожидается запуск 25 фуд-холлов общей площадью 93 тыс. кв. м, в том числе в Омске и Кузбассе. Ожидается, что средняя площадь новых объектов составит 3,7 тыс. кв. м против 1,5 тыс. кв. м годом ранее. В будущем гастрокорты станут более интегрированными в городскую инфраструктуру, предлагая не просто меню, а полноценное lifestyle-пространство, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Точки притяжения

Рынок общественного питания в Сибири переживает трансформацию. В частности, растет спрос на демократичные и многоформатные решения, например, — гастрокорты и фуд-холлы. Эти площадки привлекают не только посетителей разнообразным меню в одном пространстве, но и предпринимателей, а также инвесторов благодаря более низким затратам на аренду и содержание по сравнению с отдельными ресторанными точками, большему трафику и более широкой целевой аудитории. Такой формат удобен и для малого бизнеса — начинающие и нишевые заведения получают возможность протестировать рынок с меньшими рисками, считает руководитель FMCG-практики в коммуникационном агентстве PR Partner Татьяна Солдатова.

За год в целом по России количество фуд-холлов выросло на 28 объектов. К концу 2025-го откроется еще 25 таких гастрономических пространств, прогнозируют аналитики NF Group. Сейчас в стране работает 142 площадки. Около половины — в Москве и области, остальные — в регионах. В Сибири открыто около 10 таких площадок, лидером является Новосибирск, где запущено, по меньшей мере, три таких пространства. По одному объекту работают в Красноярске (гастрономическое пространство получило название «Артель») и Томске (фуд-холл «Лампочка»). В течение 2025 года заявлены к открытию гастрокорты в Барнауле, Кемерове и Омске.

Ожидается, что средняя площадь новых объектов составит 3,7 тыс. кв. м (против 1,5 тыс. кв. м годом ранее). Средний чек в фуд-холлах варьируется от 500 до 700 руб.

«Фуд-холлы в корне отличаются от привычных фуд-кортов в торговых центрах. Они создают не просто место для перекуса, а полноценное гастрономическое и культурное пространство, где авторская кухня, необычные вкусы и атмосфера сочетаются с event-программами и общением. В отличие от фастфуда, посетители приходят сюда не случайно, а целенаправленно — за новым опытом, эмоциями и гастрономическими открытиями»,— комментирует заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталья Киреева.

В Сибирском ГУ Банка России отмечают — с развитием новых форматов наблюдается рост денежного объема услуг кафе и ресторанов в Сибири «Так, новосибирский проект крупного гастрокорта по количеству предлагаемых концепций даже опередил аналогичные столичные проекты. Ключевым долгосрочным трендом в сибирском общепите остается рост спроса на готовую еду. За прошедший год объемы продаж готовых блюд в денежном выражении по Сибири выросли почти на треть»,— указывает ведомство в своем отчете о состоянии региональной экономики.

Тренд подтверждают аналитики BusinesStat. По данным анализа рынка кафе и ресторанов в России, подготовленного агентством в 2025 году, за 2020-2024 годы оборот рынка кафе и ресторанов в стране вырос в 2,5 раза и в 2024-м достиг 2,74 трлн руб. Росту выручки операторов рынка поспособствовало, в том числе, открытие новых форматов, отмечают аналитики.

Если сравнивать с классическим фудкортом (небольшие площадки, расположенные на территории торговых центров), то фуд-холл — это все-таки про гастроэнтузиазм: все блюда постоянно ротируются, меняются, есть чем удивлять. Главное — это мероприятия, которые там проходят, то есть создана атмосфера, говорит директор оператора сети фуд-холлов Market Liner Максим Гуржий.

Интересные коллаборации

В 2024 году в фуд-холлах России было открыто 705 корнеров (точек питания), что превышает количество закрытий почти в два раза (381 закрытое заведение). Среди корнеров традиционно лидирует паназиатская кухня (22% всех заведении), включающая в себя китайскую, корейскую, вьетнамскую, японскую, индийскую и тайскую кухни. На втором и третьем местах — кофейни/десертные корнеры (15%), а также европейская кухня (13%). При этом наибольшую долю европейского концепта занимает итальянская кухня. Наибольший прирост доли в структуре ресторанов наблюдался у паназиатских кафе (+0,5 п. п. за год), а также у чайных и заведений с напитками (безалкогольными) — +1,1 п. п. за год. Рестораны здоровой еды за год сократили свое присутствие на 0,4 п. п.

В настоящее время рынок фуд-холлов находится на этапе активного роста, и последующее усиление конкуренции, а также насыщение рынка неизбежно приведут к трансформации этого формата.

«В будущем гастрокорты станут еще более интегрированными в городскую инфраструктуру, предлагая не просто фудкорт, а полноценное lifestyle-пространство. Мы увидим усиление сервисного компонента — от персонализированного меню и рекомендаций до расширенных возможностей для организации событий и коллективных форматов питания»,— полагает Татьяна Солдатова.

Наибольший рост в ближайшие годы эксперты прогнозируют именно в регионах. «Региональный рынок гастрономических пространств пока остается мало насыщенным и молодым на фоне столичных городов. Первые фуд-холлы за пределами Москвы и Петербурга стали активно открываться только в 2019 году. Таким образом, в среднесрочной перспективе 3–5 лет существует возможность занять свободные ниши в этом сегменте рынка в тех городах, где рынок гастропространств пока не насыщен»,— считает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Также аналитики прогнозируют неизбежную экспансию. Пока этот сегмент в основном представлен единичными проектами, управляемыми разными операторами. В дальнейшем, с развитием формата, будет появляться больше сетевых игроков. «Шаг за шагом гастрокорты будут меняться под локальные особенности, включая региональные кухни и предпочтения, что может стимулировать развитие микро- и малых форматов»,— отмечает госпожа Солдатова.

Ожидается, что на рынок продолжит влиять развитие технологий, в том числе цифровая сегментация клиентов, аналитика предпочтений, интеграция с умными городскими сервисами. При этом потенциал для персонализации и кастомизации питания будет одним из ключевых факторов конкурентоспособности.

«В дальнейшим мы ожидаем интересные коллаборации со спортивными клубами, развлекательными центрами и, конечно, термами»,— говорит старший директор, руководитель департамента маркетинговых исследований и разработки концепций торговой недвижимости CMWP Андрей Шувалов.

В будущем, считают опрошенные эксперты, фуд-холлы для регионов могут стать новыми точками притяжения и генерации трафика, что не остается без внимания торговых объектов. А за этим предполагается последует развитие сопутствующей инфраструктуры.

Лолита Белова