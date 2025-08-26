В Оренбуржье в суд направлено дело о мошенничестве двумя экс-сотрудницами отдела полиции
В суд для рассмотрения направлено уголовное дело в отношении двух бывших сотрудниц отдела полиции, которые обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, обвиняемые имеют навык ведения бухгалтерского учета. С 2016 года по 2023 год они «направляли в финансовый орган заявки о выделении отделу полиции Сорочинска денежных средств для финансово-хозяйственной деятельности с заведомо завышенными суммами». Часть денег они обналичивали и незаконно присваивали.
Чтобы скрыть преступную деятельность, обвиняемые фальсифицировали первичную и отчетную бухгалтерскую документацию, в том числе используя поддельную печать банковской организации. Ущерб превысил 84 млн руб.