«Хуже точно не будет»

«Они не любят друг друга»,— Дональд Трамп объяснил, почему Владимир Путин и Владимир Зеленский отказываются лично встречаться. Президент США при этом надеется, что лидеры России и Украины проведут в итоге саммит, возможно, с его участием. Он также не исключил возобновления переговоров с Москвой по ядерному разоружению. По его словам, к этому диалогу, вероятно, удастся привлечь Китай. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает такой вариант логичным.

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский испытывают друг к другу личную неприязнь, поэтому очень трудно организовать их встречу, однако рано или поздно она должна произойти. Президент США дал понять, что мир зависит не от посредников, а от желания самих участников противостояния договориться, и он намерен их к этому подтолкнуть. Если же этого не случится, тогда возможны последствия. К слову, прошла неделя из двух отпущенных главой Белого дома на то, чтобы найти то самое необходимое решение. Так что времени на раскачку и для того, чтобы преодолеть личную неприязнь, по идее, не так уж и много.

При всей, казалось бы, экстравагантности этих заявлений вывод напрашивается очень простой — мирный процесс в тупике, и что с этим делать, пока что непонятно.

Также хочется отдельно выделить разъяснение Трампа о том, что основной вопрос о гарантиях безопасности Украины не решен. Красивых слов на эту тему сказано много, а реальных дел, как водится, мало. По большому счету и в этой части тоже тупик. То, что сейчас на слуху, категорически не устраивает Москву по той простой причине, что Киев просит Запад физически защитить его от России. Очередной бумажный меморандум для этого не подходит. Речь может идти либо об иностранных контингентах непосредственно на украинской территории, либо об аналоге пятой статьи устава НАТО, то есть об оказании немедленной помощи союзнику, который столкнулся с агрессией извне. Различие с непосредственным членством в альянсе в том, что помощь необязательно может подразумевать именно отправку западных войск. Возможно, она ограничится оружием, разведданными, финансами и так далее. Опять же, конкретики на этот счет нет никакой. Владимир Зеленский объявил, что уже на этой неделе начинает соответствующие консультации с американской стороной. Как известно, он также продолжает настаивать на личной встрече с российским коллегой, однако настроен крайне пессимистично, чего не скрывает.

Тем временем в украинском информационном пространстве сейчас активно обсуждается тема угроз Зеленскому, если он пойдет на территориальные уступки. Оставим подобное без комментариев. Важно лишь напомнить, что сейчас на слуху именно такая формула: территории в обмен на гарантии безопасности. Нетрудно догадаться, что и этот мирный сценарий рассыпается на глазах. Есть другая идея — заняться спасением планеты от ядерной зимы, а Украину как бы вынести за скобки. Имеется в виду, что США, РФ и Китай начинают переговоры о глобальном разоружении. Это вариант пойти от большего к меньшему: сначала спасти мир, а затем обсудить текущий конфликт. Собственно, почему бы и нет? Как принято говорить в таких случаях, хуже точно не будет.

Дмитрий Дризе