Ульяновский губернатор заявил о перспективах училища военно-транспортной авиации

Осенью в Ульяновске начнется обучение для старших курсов летчиков дальней и военно-транспортной авиации на базе бывшего технического училища. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с Министерством обороны РФ, сообщил губернатор Алексей Русских.

В регион прибудут более 300 курсантов и преподавателей. Сейчас курсанты проходят летную практику. После аккредитации в следующем году учебное заведение должно получить статус Ульяновского высшего военного училища по подготовке летчиков военно-транспортной авиации.

Власти региона обещали оказать учебному заведению полную поддержку.

Андрей Сазонов