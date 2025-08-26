Сын альпинистки из Прикамья попросил помощи в спасении матери у главы СК и генпрокурора РФ

Михаил Наговицин, сын застрявшей на пике Победы пермской альпинистки Натальи Наговициной, обратился за помощью к председателю СКР, генпрокурору и министру иностранных дел РФ.

Альпинистка Наталья Наговицина

Фото: Альпинистка Наталья Наговицина

Как сообщает «Ъ», Михаил Наговицин рассказал, что, судя по видео с дрона, даже спустя семь дней после потери связи его мать «активно машет рукой, полна сил». По словам господина Наговицина, в следующие два дня ожидается хорошая погода, а после этого спасательную операцию уже нельзя будет провести. Он попросил помочь в организации аэровидеосъемки района пика Победы с помощью дронов, чтобы подтвердить, что альпинистка жива. «В случае подтверждения данного факта организовать спасательную операцию»,— говорится в его обращении.

Альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы и с 12 августа остается на высоте около 7200 м. Итальянский альпинист Лука Синигалья был с ней в одной группе, поднимавшейся на пик Победы. И когда уроженка Пермского края сломала ногу, подходил к ней, но позднее скончался от начавшегося отека мозга. Два других участника группы эвакуированы.