В Салехарде со свай сошло здание больницы

Деревянная больница водников в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) сошла со свай, передает «Медиацентр Салехард». Инцидент произошел утром 26 августа — в 7:40. По предварительным данным, здание построили в 1976 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Пациентов в момент происшествия в больнице не было, персонал оперативно вышел из здания, пострадавших нет. На месте работают спецслужбы, прибыли представители администрации Салехарда, в том числе мэр Алексей Титовский.

«Находился только персонал в количестве 10-12 человек — происшествие произошло до того, как прибыли люди, которые проходят медицинское обследование в данном здании. Решается вопрос о перемещении оборудования и кабинетов в другое здание»,— сказал заместитель начальника управления ГО и ЧС администрации Салехарда Антон Малахов.

Ирина Пичурина