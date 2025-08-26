2,3 млрд рублей составила соцподдержка населения Удмуртии по оплате ЖКУ

В Удмуртии по программе финансовой поддержки населения для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в январе—июне адресные субсидии получили 12,7 тыс. семей с низкими доходами, что составляет 2% от общего числа семей в регионе, сообщает Удмуртстат. Среднемесячный размер предоставленной субсидии составил 2,4 тыс. руб.

Дополнительная социальная поддержка осуществляется также через компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, таким как ветераны и инвалиды. В первой половине текущего года правом на получение таких выплат обладали 328,3 тыс. граждан, что составляет четверть населения республики. Наиболее высокий удельный вес правообладателей (от 40%) наблюдается в Дебесском, Ярском, Красногорском, Киясовском и Кезском районах.

Общий объем средств на социальные выплаты за указанный период составил 2,3 млрд руб., а среднемесячный размер поддержки на одного пользователя — 1,1 тыс. руб. Уровень возмещения из бюджета на оплату ЖКУ остается высоким: в январе—июне текущего года на персональные счета граждан перечислено 99,6% предусмотренных выплат.