Си Цзиньпин: развитие отношений РФ и Китая является источником мира во всем мире
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным в Пекине заявил о значительном вкладе Китая и СССР в победу во Второй мировой войне. Две страны «принесли огромные национальные жертвы, сопротивляясь японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии», подчеркнул политик.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Пресс-служба МИД России
В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что отношения между Китаем и Россией в современном мире являются «самыми стабильными, зрелыми и стратегически насыщенными среди отношений между великими державами». Он полагает, что «последовательное продвижение развития» этих отношений «отвечает коренным интересам народов обеих стран», а также «является источником стабильности и мира во всем мире» (цитата по ТАСС).
По словам господина Си, страны должны поддерживать дружбу и развивать сотрудничество в различных сферах, «совместно защищать интересы безопасности» и «объединять страны глобального Юга». Кроме того, он подчеркнул важность сотрудничества законодательных органов двух стран. Господин Си выразил надежду, что Россия и Китай будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства.