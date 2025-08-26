Си Цзиньпин: развитие отношений РФ и Китая является источником мира во всем мире

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным в Пекине заявил о значительном вкладе Китая и СССР в победу во Второй мировой войне. Две страны «принесли огромные национальные жертвы, сопротивляясь японскому милитаризму и немецко-фашистской агрессии», подчеркнул политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба МИД России Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Пресс-служба МИД России

В ходе встречи Си Цзиньпин также отметил, что отношения между Китаем и Россией в современном мире являются «самыми стабильными, зрелыми и стратегически насыщенными среди отношений между великими державами». Он полагает, что «последовательное продвижение развития» этих отношений «отвечает коренным интересам народов обеих стран», а также «является источником стабильности и мира во всем мире» (цитата по ТАСС).

По словам господина Си, страны должны поддерживать дружбу и развивать сотрудничество в различных сферах, «совместно защищать интересы безопасности» и «объединять страны глобального Юга». Кроме того, он подчеркнул важность сотрудничества законодательных органов двух стран. Господин Си выразил надежду, что Россия и Китай будут активно обмениваться опытом в области государственного управления и законодательства.