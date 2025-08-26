В Тольятти ветер повалил 17 деревьев, пострадали пятеро

Вечером в понедельник, 25 августа, сильный ветер повалил 17 деревьев в Тольятти. По предварительным данным, пострадали пять человек, они госпитализированы. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Прокуратура Самарской области поручила районным прокуратурам Тольятти проверить организации, ответственные за содержание и благоустройство улиц. По итогам проверок будут приняты меры реагирования.

Следствие возбудило уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ). Прокуратура контролирует ход расследования.

Георгий Портнов