Директор строительной фирмы в Удмуртии обвинен в мошенничестве на 15 млн рублей

В Удмуртии задержали 44-летнего директора строительной компании по подозрению в мошенничестве на сумму 15 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по республике.

Следствие считает, что подозреваемый использовал дешевые материалы при строительстве коровников для сельхозпредприятия, не установил световые приборы и возвел здания, параметры которых не соответствовали проектной документации.

В результате он предоставил заказчику недостоверные документы о выполненных работах и получил денежные средства по договору на сумму 15 млн руб. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы.