Право требования дебиторской задолженности экс-владельца Custom Capital в 144,5 млн рублей продали на торгах

Конкурсный управляющий ООО «Профит» — компании бывших владельцев Custom Capital Сергея Бровцева и Тимура Гатауллина — продал на торгах право требования дебиторской задолженности с господина Бровцева в размере 144,5 млн руб. Согласно информации в Едином федеральном реестре требований о банкротстве, торги по продаже дебиторской задолженности состоялись в июле. Победителем аукциона признан предприниматель Игорь Кузьмин, предложивший за лот 3,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бровцев.

Фото: Евгений Запискин Сергей Бровцев.

Фото: Евгений Запискин

В сервисе Kartoteka.ru отмечается, что ИП Игорь Кузьмин ведет деятельность в области права. В последние годы он был конкурсным управляющим различных московских предприятий: ООО «Тетерин-фильм», ООО «СТМ», ООО «Мито Ост» и других.

ООО «Профит» было зарегистрировано в 1990 году и вело деятельность по предоставлению денежных ссуд под залог недвижимости. Учредителями организации значились Сергей Бровцев и Тимур Гатауллин, бывшие собственники «Витуса» и учредители Custom Capital. В 2017 году «Профит» признали банкротом.

Холдинг Custom Capital был образован в 2012 году после раздела бизнеса группы «Витус». Часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital (ООО «Кастом Кэпитал Групп») занималось продвижением на финансовых рынках, за собственные проекты группы в недвижимости отвечала компания «Бриг-Девелопмент». Группа участвовала также в ряде венчурных проектов, среди которых была генетическая лаборатория «Мой ген». В марте 2019 года компании группы были признаны банкротами по заявлению АКБ «Фора-Банк» из-за долга в размере 140 млн руб.