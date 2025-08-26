В Самарской области расследуют ДТП с погибшими подростками

Авария с двумя несовершеннолетними произошла в Самарской области вечером в понедельник, 25 августа. Происшествие случилось в 21:55 (MSK+1) на обочине строящегося участка автомагистрали Центральной вблизи городского поселения Петра Дубрава. Начата проверка. Об этом сообщает прокуратура Волжского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Автомобиль марки Hyundai сбил двух стоявших на обочине подростков. Они погибли на месте аварии.

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Также помощь медиков потребовалась еще одному подростку, который находился на месте ДТП с погибшими.

Прокуратура намерена проверить соблюдение требований закона о безопасности дорожного движения на строящемся участке дороги. Контрольный орган даст оценку действиям ответственных лиц.

Георгий Портнов