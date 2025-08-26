Два человека погибли в ДТП с участием двух «КамАЗом» на трассе в Удмуртии

19-летняя и 39-летний пассажиры легкового автомобиля Geely MK погибли при столкновении с грузовиком «КамАЗ» на федеральной трассе возле въезда в село Дебесы, сообщает 1-й отдел ГАИ Удмуртии. Дорожная авария с двумя погибшими произошла 25 августа около 19:50.

По предварительным данным, 39-летняя водитель Geely MK при повороте налево на нерегулируемом перекрестке столкнулась с «КамАЗом» в кузове красного цвета, двигавшимся во встречном направлении. Грузовиком управлял 48-летний водитель. «От столкновения легковой автомобиль совершил наезд на стоящий сзади грузовой автомобиль “КамАЗ” в кузове белого цвета»,— говорится в сообщении.

Двое пассажиров скончались на месте. Водитель Geely MK и еще один человек, находившийся в салоне, — 69-летняя женщина — получили травмы, их увезли в больницу. Водители грузовиков не пострадали. На месте дорожной аварии работали представители ГАИ и оперативные службы. Сотрудники МЧС проводили деблокировку погибших. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. В ГАИ отметили, что водительский стаж водителя Geely MK составляет менее одного года.