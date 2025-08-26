В школах Перми могут ограничить присутствие родителей на праздничных линейках

1 сентября на школьных линейках каждое учебное учреждение будет самостоятельно принимать решение о присутствии на мероприятии родителей и родственников учеников. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на администрацию Перми.

«Если линейка будет проходить на улице, то ограничений для родителей и других членов семьи нет. Контрольно-пропускной режим сохраняется. Если линейка проходит в здании учреждения, то каждая школа принимает решение относительно допуска родителей и других членов семьи ребёнка самостоятельно»,— пояснили в департаменте образования администрации Перми.

При организации и проведении линеек будут учитываться требования безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.