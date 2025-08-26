Вступил в силу приговор по делу об убийстве подростка на остановке в Иркутске

Иркутский областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Иркутска, который в январе этого года вынес приговор четырем подросткам, признав их виновными в убийстве сверстника и ряде других преступлений. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, приговор вступил в законную силу.

Судом установлено, что 2 декабря 2023 года на остановке общественного транспорта «Лисиха» в Иркутске компания молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, подошла к пяти ранее им незнакомым подросткам и спровоцировала конфликт. В ходе драки один из несовершеннолетних подсудимых «нанес кухонным ножом 15-летнему молодому человеку пять ножевых ранений, от которых последний скончался на месте».

Вину в преступлениях осужденные признали частично. Сторона их защиты обжаловала приговор, считая, что «квалификация действий оценена неверно, а назначенное наказание чрезмерно суровое». Иркутский областной суд не согласился с этими доводами.

Ранее решением Октябрьского районного суда один из нападавших подростков был признан виновным в в убийстве, совершенном из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК). Остальным приговоры вынесены по статьям «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК) и «Кража» (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК). Виновному в убийстве было назначено в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии с ограничением свободы на срок 1,5 года. Остальные осуждены к лишению свободы на срок от 4 лет до 4,5 лет в воспитательных колониях и колонии общего режима.

Влад Никифоров, Иркутск