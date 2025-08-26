Вишерский заповедник ответил на претензии природоохранной прокуратуры

В ФГБУ «Государственный природный заповедник “Вишерский”» прокомментировали представление, внесенное Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой. Ранее надзорный орган сообщил, что на вершине горы Полюд, которая находится на территории заповедника, обнаружена свалка строительных конструкций и мусора. Прокуратура считает, что это может негативно повлиять на природную экосистему, и требует ликвидировать свалку.

Фото: прокуратура Пермского края.

Как сообщает телеграм-канал заповедника, у прокуратуры возникли претензии по поводу нахождения на горе остатков бывшей телебашни и ангара. Как поясняется в сообщении, вышка была демонтирована, потому что представляла угрозу для посетителей горы, поскольку на ней намерзали глыбы снега и льда, которые могли травмировать посетителей. Демонтаж произошел в летнее время, но вывоз остатков конструкции летом, осенью и весной невозможен из-за отсутствия дороги.

Также на вершине горы Полюд находится ангар, который ранее использовался для хранения стройматериалов. В марте этого года крыша сооружения рухнула под тяжестью снега. Демонтаж ангара возможен только по согласованию с Минприроды РФ, являющимся учредителем заповедника, необходимые документы туда уже направлены. Демонтаж также должен быть согласован с Росимуществом, которое должно снять объект с учета. «Без этой необходимой части работы ни о каком демонтаже и устранении результатов обвала ангара не может быть и речи... И только зимой, в условиях устоявшегося снега, демонтированное имущество будет вывезено»,— отмечается в сообщении Вишерского заповедника.