В Астрахани наказали экс-сотрудницу полиции за сведения о частной жизни граждан

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего начальника одного из отделов правоохранительных органов по уголовному делу о незаконном распространении сведений о частной жизни лиц (ч. 2 ст. 137 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

Фигурантку обвинили в совершении девяти эпизодов преступления. С февраля по декабрь позапрошлого года она незаконно получала информацию о частной жизни потерпевших и отправляла ее через мессенджер своему мужу.

По решению суда фигурантка получила 3 года и 3 месяца исправительной колонии общего режима и штраф в размере 450 тыс. руб. Также ей запрещено в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Павел Фролов