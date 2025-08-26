Долю Fortum в «Челябэнергоремонте» передали под управление Росимущества

Президент России Владимир Путин передал под управление Росимущества долю финской компании Fortum в АО «Челябэнергоремонт». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Временно ведомство будет управлять 314,9 млн обыкновенных акций. Документ вступил в силу с 25 августа. В апреле 2023 года пресс-служба Fortum сообщила, что четыре теплоэлектростанции в Челябинске, которыми владела компания, были переданы во внешнее управление Росимуществу.

Виталина Ярховска