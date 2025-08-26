В Индустриальном районе Перми за 250 млн рублей продается складское здание
В Индустриальном районе Перми, на ул. Самолетной, 66а, на продажу выставлено двухэтажное складское здание. В объявлении на сайте «Авито» объект характеризуется как база, в состав которой входят склады и офисы. Стоимость объекта — 250 млн руб. Площадь здания составляет 2,6 тыс. кв. м.
Согласно публичной кадастровой карте, земельный участок под сооружением имеет площадь 3,5 тыс. кв. м, его разрешенное использование — под одноэтажное кирпичное здание склада с антресольным этажом.
Складской объект расположен возле дорожной развязки улиц Карпинского и Советской Армии. В онлайн-справочнике отмечается, что в здании находятся фабрика натяжных потолков «Потолок центр» и склад KDV Group (производитель кондитерских изделий, снеков, соусов и прочего).