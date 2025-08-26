Глава СКР дал поручения по делу о нападении подростков на детей в Волжском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал ряд поручений по уголовному делу о совершении группой подростков противоправных действий в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

В мае этого года в Волжском подростки два раза нападали на сверстника. Они украли у него личные вещи и деньги, заставили встать на колени и извиниться, а также похитить товары из магазина. Все это подростки снимали на камеру телефона.

В сообщении информационного центра говорится, что фигуранты регулярно совершают противоправные действия в отношении детей. Следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по данному факту.

По поручению господина Бастрыкина начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову предстоит принять меры к завершению расследования дела и доложить о его результатах. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Павел Фролов