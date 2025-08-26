Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Абакане запретили полеты беспилотников на полмесяца

Власти Хакасии закрыли небо над Абаканом для беспилотников с 30 августа по 15 сентября. О решении республиканской антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба горожан проинформировала мэрия республиканской столицы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было принято «в целях предупреждения террористических актов и преступлений террористической направленности». Сроки действия ограничения выбраны с учетом подготовки и проведения Дня знаний (1 сентября) и единого дня голосования (14 сентября).

В мэрии Абакана напомнили, что нарушители этого требования будут оштрафованы. Размер штрафа для граждан, должностных и юридических лиц варьируется от 20 тыс. до 500 тыс. руб.

Валерий Лавский

Новости компаний Все