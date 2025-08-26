Володин передал председателю КНР послание от Путина

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе официального визита в Пекин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином и передал ему послание от президента России Владимира Путина. Как сообщает Центральное телевидение Китая, послание содержит «теплые слова приветствия и добрые пожелания».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Вячеслав Володин находится в Пекине по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи. В столице Китая 26 августа прошло заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и ВСНП. Были обсуждены «вопросы развития межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в различных сферах».

Как сообщалось ранее, Владимир Путин посетит Китай в период с 31 августа по 3 сентября. Он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, а также посетит военный парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Пекине.

Влад Никифоров, Иркутск