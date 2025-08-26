В Перми завершается реконструкция здания Дома актера на ул. Ленина, 64. В нем находится камерный театр и Пермское отделение Союза театральных деятелей России. Дом актера занимает площади в правом крыле делового центра по ул. Ленина, 64, называемого в народе «здание с рогами». Ремонтные работы идут при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Как сообщили в пресс-службе нефтяной компании, работы по реновации здания и прилегающей территории начались в этом году по Соглашению о социальном и экономическом сотрудничестве между ПАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем.

На площадке перед входом в Дом актера обустроили пешеходную зону, в следующем году здесь появятся клумбы и летнее кафе. В этом году вокруг пространства завершится благоустройство территории. Обновили также входную группу в помещение — через нее по лестнице гости попадают внутрь. На входе расположен буфет, напротив появился гардероб и уборные для зрителей. Центральное театральное фойе увеличилось вдвое. В театральный зал теперь ведут два входа. В зале выросло количество кресел, а сцена приобрела новые технические возможности: театральные софиты, звуковое профессиональное оборудование, построили новую аппаратную. В здании полностью заменили электрику, установили новую пожарную сигнализацию. Кроме того, в Доме актера появились классы для занятий вокалом и сценической речью, гардеробные, комната для хранения реквизита. Пространство объединило несколько детских и взрослых любительских студий.

Отметим, что Пермское отделение Союза театральных деятелей России въехало в здание на бывшие площади проектного института в 2013 году. До этого в течение 18 лет пермский Союз театральных деятелей (СТД) размещался в Театре юного зрителя, в Театре кукол и во Дворце культуры ОАО «Телта».

По данным «Ъ-Прикамье», через некоторое время может измениться весь внешний облик делового центра на ул. Ленина, 64. На трех стенах здания могут установить большой медиафасад.