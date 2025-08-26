Экс-совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» требуют признать экстремистом

Генпрокуратура направила в Тверской райсуд Москвы иск о признании экстремистами бывшего совладельца кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Заявление ведомства поступило 22 августа, следует из карточки дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец «КДВ» Денис Штенгелов

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Владелец «КДВ» Денис Штенгелов

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Основанием для разбирательства стал федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (ст. 13 ФЗ). Как писал «Ъ-Сибирь», Денис Штенгелов ранее был одним из собственников торгового комплекса «Зимняя вишня», где в 2018 году произошел пожар. В результате возгорания погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В марте того же года бизнесмен, являясь на тот момент совладельцем и основным инвестором «Зимней вишни», передал в бюджет Кузбасса 192 млн руб. на выплату компенсаций семьям погибших.

Николай Штенгелов С 1995-го по 2005 год занимался бизнесом в Томске. С 2016-го по 2018 год был депутатом Приморского райсовета Запорожской области от Аграрной партии Украины.

Александра Стрелкова