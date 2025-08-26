В Ртищево задержали участников конфликта со стрельбой на Зои Космодемьянской

В Ртищево Саратовской области сотрудники полиции задержали участников конфликта, в ходе которого применялось огнестрельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, около 21:30 накануне, 25 августа, на ул. Зои Космодемьянской в Ртищево произошел конфликт между несколькими людьми. Во время столкновения использовалось огнестрельное оружие.

Двоих участников конфликта увезли в медучреждение, троих доставили в отдел полиции. Проводится проверка по факту случившегося.

Павел Фролов