Независимые эксперты оценят качество дорожных работ в Новосибирске

Контроль за результатами дорожных и благоустроительных работ в Новосибирске будет вести независимая организация. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Организация будет выбрана по итогам аукциона. «Специалисты будут оценивать несколько параметров: уклоны, обочины, состояние дорожного покрытия, ровность и наличие повреждений, элементы обустройства — дорожные знаки, ограждения, разметку»,— пояснил господин Кудрявцев.

По словам главы города, причиной такого решения городских властей стали многочисленные жалобы новосибирцев на ремонт дорог и тротуаров.

Валерий Лавский