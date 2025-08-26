Госдеп: США и Европа продолжат стремиться к решению конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел европейских стран, включая Украину, договорились продолжить совместные дипломатические усилия для достижения долгосрочного урегулирования конфликта. Сообщение опубликовано на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В телефонном разговоре приняли участие главы внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Переговоры состоялись после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Оба лидера оценили саммит положительно. Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта и считает, что оно возможно.