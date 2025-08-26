Сель сошел на трассу «Енисей» в Туве

Селевой поток перекрыл участок федеральной автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в Туве. По данным правительства республики, причиной схода потока 25 августа в районе села Усть-Элегест Кызылского района стал сильный ливень.

Протяженность загрязненного участка составила около 100 м. Расчисткой занимаются сотрудники пожарно-спасательной части по охране Кызылского района, республиканской службы ГО и ЧС и еще ряда структур.

В сообщении со ссылкой на участников работ отмечается, что дорожное полотно не повреждено.

Валерий Лавский