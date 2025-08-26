В Астрахани в автобусе пострадала годовалая девочка, подключился глава СКР

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по сведениям об оказании небезопасных транспортных услуг в Астрахани. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Согласно опубликованной в одной из социальных сетей информации, 24 августа этого года в Астрахани в салоне автобуса выпала из коляски и получила телесные повреждения годовалая девочка в результате примененного водителем этого транспортного средства резкого торможения. Малышке потребовалась помощь медиков.

По поручению господина Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит также доложить о результатах проверки. Глава СКР поставил исполнение поручения и ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов