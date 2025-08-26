Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Обломки БПЛА повредили хозпостройку на юге Волгограда

Беспилотники ВСУ вновь атаковали Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Согласно предварительным сведениям, обломки БПЛА повредили хозяйственную постройку в СНТ на юге Волгограда. Никто не пострадал.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотников на Волгоградскую область в ночь на 23 августа получил повреждения фасад многоквартирного жилого дома в городе Петров Вал Камышинского района. Пострадали трое жителей, включая ребенка. Прокуратура региона поставила на контроль оказание пострадавшим всей необходимой помощи.

Павел Фролов