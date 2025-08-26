Санкции против КНДР не повлияли на развитие ее ядерной программы

КНДР продолжает развивать свою ядерную и ракетную программы, несмотря на многочисленные санкции. Об этом заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён по итогам визита в Белый дом и встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.

Глава южнокорейской республики также уточнил, что Северная Корея сейчас близка к разработке «межконтинентальной баллистической ракеты», кроме того, способна производить «от 10 до 20 ядерных боеголовок» ежегодно. При этом Ли Чжэ Мён отметил — политика примирения между двумя странами «приносит результаты».

25 августа лидер Южной Кореи побывал в Белом доме с официальным визитом. Это его первая поездка в США с момента вступления в должность в начале июня.

Влад Никифоров, Иркутск