Ли Чжэ Мён опасался повторить судьбу Зеленского при визите в Белый дом

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и сотрудники его офиса переживали накануне встречи с Дональдом Трампом в Белом доме. Опасения, в частности были связаны с возможностью повторения сценария неудачных переговоров Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в феврале этого года.

«За несколько часов до нашей встречи Дональд Трамп опубликовал угрожающее сообщение, которое сотрудники моей администрации восприняли с тревогой. В итоге разговор прошел продуктивно. Мы обсудили ряд вопросов стратегического партнерства»,— рассказал он об итогах визита на брифинге для прессы.

Как сообщалось ранее, первая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом превратилась в дипломатическую катастрофу и сопровождалась перепалкой в прямом эфире. Владимиру Зеленскому и его делегации после этой ссоры пришлось досрочно покинуть Белый дом, а затем письменно извиняться перед Дональдом Трампом.

Влад Никифоров, Иркутск