Два колумбийских наемника признали вину в участии в боевых действиях на Украине

Два гражданина Колумбии — Анте Александер и Медина Аранда Хосе Арон — признали свою вину в участии в боевых действиях против России в составе подразделений Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Колумбийцы обвиняются по статье об участии наемника в вооруженном конфликте (ст. 359 УК), которая предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Мосгорсуд продлил им срок содержания под стражей до 26 ноября.

По данным ФСБ, обвиняемые были задержаны в августе 2024 года. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли банковские карты, документы, а также военную форму с символикой украинского батальона «Карпатская сечь». У одного из задержанных также был найден военный билет ВСУ.