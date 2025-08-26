Орбан: угрозы Зеленского не останутся без последствий

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «открытые угрозы» президента Украины Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий.

Господин Орбан написал в своих социальных сетях, что Владимир Зеленский «открыто угрожал Венгрии», связав удары по нефтепроводу «Дружба» с позицией Будапешта против вступления Украины в Евросоюз.

На прошлой неделе несколько украинских атак на нефтепровод «Дружба» привели к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. На пресс-конференции в Киеве Владимир Зеленский заявил, что «существование “Дружбы” зависит от позиции Венгрии», что в Будапеште было расценено как прямая угроза. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал слова господина Зеленского «посягательством на суверенитет».