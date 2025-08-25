Max взяли на госслужбу

Власти регионов Черноземья уже активно работают в российском мессенджере Max (разработан VK). К сегодняшнему дню свои каналы на новой платформе ведут все губернаторы и областные правительства. Пока количество их подписчиков в Max в десятки раз ниже, чем в каналах в Telegram. В некоторых регионах в новый мессенджер переводят служебные коммуникации.

Официальные каналы в Max ждут подписчиков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последние две недели власти регионов Черноземья стали активно задействовать новый российский мессенджер Max. 11 августа первым свой канал зарегистрировал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, на следующий день официальный канал в Max появился у главы Орловской области Андрея Клычкова. Руководители Белгородской, Воронежской, Липецкой областей Вячеслав Гладков, Александр Гусев и Игорь Артамонов завели каналы в Max 14 августа, а врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов — 15 августа. Все местные областные правительства также зарегистрировали свои каналы в мессенджере.

Рекордсменом по подписчикам среди губернаторов в новом мессенджере, по данным на понедельник, 25 августа, является Вячеслав Гладков — 10 тыс. человек (в Telegram 465,1 тыс.). На новый канал Александра Хинштейна подписались почти 7 тыс. человек (более 250 тыс. в Telegram), у Игоря Артамонова — почти 4 тыс. подписчиков (порядка 188,4 тыс.), а у Андрея Клычкова — более 2,6 тыс. (68,4 тыс.). На Александра Гусева в новом мессенджере подписаны почти 2 тыс. человек, а на Евгения Первышова — 1,4 тыс. (в Telegram — по 126,9 тыс. и 15,6 тыс. читателей соответственно).

Помимо открытия официальных каналов, власти начали использовать Max для служебных коммуникаций. Так, на заседании правительства Белгородской области 18 августа стало известно, что его стали использовать местные государственные и муниципальные учреждения. «На данный момент у нас переведены рабочие чаты в мессенджер Max. Сбоев в работе не замечается»,— доложил министр цифрового развития региона Сергей Четвериков. По его словам, чиновники для популяризации платформы переводят на нее коммуникации с жителями и рассматривают интеграцию в Max сервисов МФЦ. Губернатор поддержал безусловный переход всех коммуникаций в новый мессенджер. Использование старых средств коммуникации на переходный период на планерке не обсуждалось.

В соседних регионах пока публично не объявляли о переводе служебных коммуникаций в новый мессенджер. В июне в правительстве Курской области «Ъ-Черноземье» уточняли, что такие планы есть, но пока что они не реализованы. В правительстве Орловской области «Ъ-Черноземье» рассказали, что принудительного перевода служебных коммуникаций в Max не планируется и он используется параллельно с другими мессенджерами. В правительстве Липецкой области не прокомментировали планы по внедрению нового мессенджера.

В правительстве Тамбовской области привели для «Ъ-Черноземье» два примера использования Max. Так, региональное министерство образования и науки в числе первых организовало перевод коммуникаций из информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум» в национальный мессенджер, а министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона переводит в него управляющие компании. Там подчеркнули, что в действительности процессом внедрения в свою деятельность платформы MAX, ее популяризацией среди населения охвачены без исключения все исполнительные органы власти и органы местного самоуправления.

Источник в органах власти Воронежской области объясняет «Ъ-Черноземье», что региональные ведомства заходили в Max тремя волнами: в первую вошли регионы-«отличники», во вторую — «середнячки», к которым относится Воронежская область, а в последнюю — отстающие (по оценке федерального центра, полпредства президента РФ в ЦФО и администрации президента РФ). Аккаунт местного губернатора помогал создавать центр управления регионом. По словам собеседника, пока что от федерального центра нет требования заводить в новый мессенджер всех представителей местной власти. «Никаких отчетов никто ни с кого не требует. Но народ, понимая, что завтра потребуют отчеты, сам организованно устанавливает Max»,— пояснил собеседник «Ъ-Черноземье».

Политолог Владимир Слатинов говорит, что переход госорганов в Max — очередной и крайне важный для федеральной власти этап реализации госполитики «коммуникативного суверенитета». «В этом плане относительно быстрое "перетекание" госсектора в Maх становится неотвратимым. Вопрос в том, какое место в процессе "суверенизации" политических коммуникаций оставлено для Telegram, который в последние годы стал крайне популярной и ресурсной коммуникативной платформой»,— отметил господин Слатинов. По мнению эксперта, пока своего отношения к этому вопросу федеральная власть публично не сформулировала. «Есть две очевидные траектории — сохранение за Telegram роли "факультативного" коммуникативного инструмента, где госорганы и госчиновники сохраняют присутствие и через который получают дополнительную обратную связь. Либо постепенный полный уход госсектора с этой платформы — не так давно всем губернаторам, как мы помним, было рекомендовано использовать в качестве базового коммуникативного инструмента Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), который теперь находится под формальным запретом»,— считает эксперт.

Владимир Зоркий