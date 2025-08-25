Трамп рассматривает возможность переименовать Пентагон в «министерство войны»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность переименования Министерства обороны в «министерство войны». Такое заявление он сделал в Белом доме на встрече с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

По словам господина Трампа, нынешнее название не полностью отражает функции ведомства. «Мы не хотим одной лишь обороны, мы также хотим наступления»,— сказал он.

Министерство войны США существовало с 1789 по 1947 год, после чего было преобразовано в Министерство обороны. Президент США добавил, что считает такой вариант более «звучным».