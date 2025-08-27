Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минстрой выдал разрешение на строительство первого дома ЖК «Glorax Левобережный»

Более 74 млрд рублей направят на строительство ЖК «Glorax Левобережный»

Девелоперская компания Glorax (Санкт-Петербург) направит 74,5 млрд руб. на строительство жилого комплекса бизнес-класса «Glorax Левобережный» в Нижнем Новгороде. Минстрой Нижегородской области выдал компании разрешение на строительство первого дома высотой 25-30 этажей.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В новом доме 470 кв. м займут коммерческие помещения, 19,2 тыс. кв. м — квартиры. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года.

Всего в новом ЖК планируется построить 586 тыс. кв. м недвижимости, включая 420 тыс. кв. м жилья. Общая площадь участка под жилую застройку составляет 15 га. Также на этом участке планируется построить школу на 800 мест, три детских сада, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. На берегу Оки будет построена благоустроенная набережная.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе 2024 года правительство Нижегородской области и Glorax заключили договор по комплексному развитию 28 га территории, прилегающей к Молитовскому мосту на левом берегу Оки в Нижнем Новгороде. При подписании договора отмечалось, что застройщик намерен построить 11 многосекционных жилых корпусов высотой от шести до 33 этажей. Тогда объем инвестиций оценивался в 64,9 млрд руб.

Реализация проекта рассчитана до 2034 года включительно. Со стороны области есть обязательства по берегоукреплению набережной Оки.

Андрей Репин