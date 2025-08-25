Ретросилуэты в новой коллекции Principe di Bologna

Бренд Principe di Bologna представил осенне-зимнюю коллекцию 2025/26, вдохновленную женской модой конца 1980-х — начала 1990-х годов. Ключевыми элементами новой линии стали силуэты с широкими плечами, кожаные костюмы и юбки-карандаши. Важным акцентом сезона выступает обувь на высоком каблуке, а также аксессуары с животными принтами — например, лоферы с коровьим принтом. Марка делает ставку на деловой дресс-код, в который дизайнеры решили добавить немного театральных мотивов — и более смелых моделей. Коллекция уже в продаже.

